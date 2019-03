Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2018 DGAP-Ad-hoc: Einhell Germany AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Prognose Einhell Germany AG: Vorläufige Geschäftszahlen für 2018 19.03.2019 / 10:49 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. "Ad-hoc-Meldung nach Artikel 17 MMVO" Vorläufige Geschäftszahlen für 2018 Die im Prime Standard der Deutschen Börse AG notierte Einhell Germany AG (ISIN: DE 0005654933) gibt folgende vorläufige Geschäftszahlen bekannt: Der Einhell-Konzern erzielte im abgelaufenen Geschäftsjahr erneut einen Rekordumsatz. Der Konzernumsatz für das Jahr 2018 beträgt 577,9 Mio. EUR gegenüber 553,4 Mio. EUR im Vorjahr. Dies entspricht einer Steigerung von 4,4%. Der Einhell-Konzern erreichte in 2018 ein Ergebnis vor Ertragsteuern in Höhe von 36,2 Mio. EUR (i. Vj. 35,7 Mio. EUR). Die Rendite vor Steuern beträgt 6,3% (i. Vj. 6,5%). Der Konzernjahresüberschuss nach Minderheiten markiert einen absoluten Rekord und beläuft sich für das Geschäftsjahr 2018 auf 26,0 Mio. Euro (Vorjahr 21,2 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie nach Minderheiten beträgt 6,9 Euro (Vorjahr 5,6 Euro). Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 28. Juni 2019 vorschlagen, eine erhöhte Dividende in Höhe von 1,40 Euro je Vorzugsaktie und 1,34 Euro je Stammaktie auszuschütten. Der Einhell-Konzern verfügt weiterhin über eine sehr solide Bilanzstruktur mit einer Eigenkapitalquote von ca. 53%. Ausblick: Für das Geschäftsjahr 2019 plant der Einhell-Konzern eine Steigerung der Umsätze auf ca. 605 Mio. Euro, bei einer Rendite vor Steuern von ca. 6,6%. Landau/Isar, 19. März 2019 Der Vorstand 19.03.2019 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: Einhell Germany AG Wiesenweg 22 94405 Landau/Isar Deutschland Telefon: +49 (0)9951-942-166 Fax: +49 (0)9951-942-293 E-Mail: helmut.angermeier@einhell.com Internet: www.einhell.com ISIN: DE0005654933, DE0005654909 WKN: 565493, 565490 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 788989 19.03.2019 CET/CEST ISIN DE0005654933 DE0005654909 AXC0122 2019-03-19/10:49