Westhaven Ventures Inc. gab gestern weitere Bohrergebnisse des derzeit stattfindenden Bohrprogramms bekannt. Dieses findet an der unternehmenseigenen Goldlagerstätte Shovelnose statt, die insgesamt 15.542 Hektar umfasst.



Sie befindet sich innerhalb des Spences-Bridge-Goldgürtels, der an den Coquihalla-Highway angrenzt, der sich wiederum etwa 30 Kilometer südlich von Merritt, British Columbia befindet. Nun meldete das Unternehmen erneut einige Höhepunkte dieses Bohrprogramms.



Diese umfassen unter anderem:



? Bohrloch SN19-01: 39,31 g/t Gold und 133,11 g/t Silber über 12,66 Meter ? Bohrloch SN19-01: 4,65 g/t Gold und 10,86 g/t Silber über 3 Meter ? Bohrloch SN19-01: 2,26 g/t Gold und 15,13 g/t Silber über 10 Meter



