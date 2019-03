Dow Jones hat von EQS/DGAP eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Original-Research: Nebelhornbahn-AG - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu Nebelhornbahn-AG Unternehmen: Nebelhornbahn-AG ISIN: DE0008271107 Anlass der Studie: Researchstudie (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 45,44 EUR Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Goldmann, Cosmin Filker Geschäftsjahr 2017/18 mit solider Geschäfts- und operativer Ergebnisentwicklung abgeschlossen; Neubau der Nebelhornbahn soll im laufenden GJ begonnen werden, um weiteres Qualitäts- und Wachstumspotenzial zu erschließen; Das angestrebte Großprojekt ermöglicht eine Steigerung der Rentabilität durch Skaleneffekte; Kursziel: 45,44 EUR je Aktie; Rating: Kaufen Im abgelaufenen GJ 2017/18 erzielte die Nebelhornbahn-AG Umsatzerlöse in Höhe von 10,98 Mio. EUR und konnte hiermit das Rekordumsatzniveau (VJ: 11,01 Mio. EUR ) des Vorjahres nahezu bestätigen. Hauptursächlich hierfür war die weiterhin hohe Anziehungswirkung bzw. der hohe Zuspruch der in der jüngsten Vergangenheit errichteten neuen Gipfelstation sowie des Nordwandsteigs. Hierbei konnte die Gästeanzahl auf einen neuen Höchstwert von 501.348 (VJ: 500.154) gesteigert werden Die solide Umsatzentwicklung spiegelte sich auch im Betriebsergebnis (EBITDA) wider. So konnte im vergangenen Geschäftsjahr mit 2,76 Mio. EUR ein EBITDA nahezu auf Vorjahresniveau (VJ: 2,84 Mio. EUR ) erwirtschaftet werden. Auf Netto-Ebene musste insbesondere aufgrund von außerplanmäßigen Abschreibungen (0,31 Mio. EUR ) bezüglich der Sachanlagen der alten Nebelhornhauptbahn ein Rückgang im Vergleich zum Vorjahr auf 0,53 Mio. EUR (VJ: 0,81 Mio. EUR ) hingenommen werden. Vor dem Hintergrund der aktuellen Unternehmensprognose und der leichten Verschiebung des Baubeginns auf Frühjahr 2019, haben wir unsere Prognosen angepasst. So rechnen wir nun für das laufende GJ 2018/19 aufgrund eines erwarteten nachlassenden Neuigkeitseffekts der Gipfelstation mit einer geringeren Besucherzahl und folglich mit einem rückläufigen Umsatz. Konkret erwarten wir für diese Geschäftsperiode Umsatzerlöse in Höhe von 10,60 Mio. EUR und hierbei ein Nettoergebnis von 0,47 Mio. EUR . Für das Folgejahr 2019/2020 erwarten wir aufgrund des Baubeginns der Nebelhornhauptbahn (von uns erwarteter Baubeginn Mai/Juni 2019) eine leichte Unterbrechung des Bahngeschäftsbetriebs gegen Ende des Geschäftsjahres, mit entsprechend negativen Effekten auf die Besucherzahl. Die Hauptinvestitionen und die hiermit zusammenhängenden umfangreichen Baumaßnahmen des Großprojektes erwarten wir für die Geschäftsjahre 2019/20 sowie 2020/21. Basierend auf der kurzzeitigen Unterbrechung des Fahrbetriebs in Verbindung mit einer erwarteten allgemeinen "Normalisierung" der Besucherzahl (Rückgang des Neuigkeitseffekts), kalkulieren wir in dieser Geschäftsperiode mit Umsatzerlösen in Höhe von 10,40 Mio. EUR sowie einem Nettoergebnis von 0,27 Mio. EUR . Im Folgejahr 2020/21 rechnen wir mit einer Fortsetzung der umfangreichen Baumaßnahmen und einer hierbei notwendigen Unterbrechung des Bahnbetriebs (Stilllegung Sektion I). In Anbetracht dessen erwarten wir ein deutlich geringeres Besucherniveau und somit Umsatzerlöse von dann lediglich 6,55 Mio. EUR sowie ein Nettoergebnis von -1,88 Mio. EUR . Im GJ 2021/22 planen wir die Fertigstellung der neuen Nebelhornbahn (erwartete Inbetriebnahme Sommer 2021), die dann deutlich höhere Beförderungsleistungen und hierdurch deutlich höhere Umsatzerlöse im Bahnund Gastronomiebereich ermöglichen sollte. Auf Basis der deutlich höheren Beförderungskapazitäten und des von uns erwarteten Neuigkeitseffekts, rechnen wir mit einem massiven Besucheranstieg und hierdurch mit Umsatzerlösen in Höhe von 13,23 Mio. EUR . Im nachfolgenden Geschäftsjahr 2021/22 gehen wir aufgrund der höheren Bekanntheit der neuen Nebelhornbahn von einem weiteren Gästeanstieg aus. Hierbei sollten dann die Umsatzerlöse sowie das Nettoergebnis weiter ansteigen auf 13,58 Mio. EUR bzw. 0,66 Mio. EUR . Auf Basis unserer Prognosen für das GJ 2018/19 und der Folgejahre haben wir unter Anwendung unseres DCF-Modells ein Kursziel für die Nebelhornbahn-AG von 45,44 EUR je Aktie ermittelt (zuvor: 43,50 EUR ). Auf Basis des aktuellen Kursniveaus ergibt sich daraus weiterhin das Rating KAUFEN. Wir sind davon überzeugt, dass das Unternehmen durch die Umsetzung des Großprojekts ??zErneuerung Nebelhornhauptbahn" noch deutlich höhere Umsatzregionen erreichen und hierbei auch das Rentabilitätsniveau weiter ausbauen kann. Hinweis: Bei unserer Unternehmensbewertung haben wir die im Unternehmensbesitz befindlichen Grundstücke noch nicht berücksichtigt. Diese könnten auf Basis einer groben Überschlagsrechnung stille Reserven von bis zu 20,0 Mio. EUR beinhalten, welche bei Berücksichtigung eine weitere deutliche Erhöhung des Unternehmenswertes bedeuten würde. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/17689.pdf Kontakt für Rückfragen Jörg Grunwald Vorstand GBC AG Halderstraße 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher Interessenkonflikt gegeben: (5a,5b,11); Einen Katalog möglicher Interessenkonflikte finden Sie unter: http://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm Datum (Zeitpunkt)Fertigstellung: 18.03.19 (15:41 Uhr) Datum (Zeitpunkt) erste Weitergabe: 19.03.19 (10:30 Uhr) =------------------übermittelt durch die EQS Group AG.------------------- Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 05:32 ET (09:32 GMT)