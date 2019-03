Hamburg (www.aktiencheck.de) - In der vergangen Woche verabschiedete sich der DAX (ISIN: DE0008469008, WKN: 846900) bei einem Stand von 11.685 Punkten mit einem Jahreshoch aus der Handelswoche, so Carsten Mumm, Chefvolkswirt bei der Privatbank DONNER & REUSCHEL. Nach dem unerwartet positiven Jahresstart an den internationalen Aktienbörsen stünden in dieser Woche mit dem Zins-Entscheid der US-Notenbank FED und der Veröffentlichung der vorläufigen März-Einkaufsmanagerindices für Frankreich, Deutschland, die Eurozone und die USA wichtige Ereignisse für den weiteren Verlauf auf der Agenda. ...

