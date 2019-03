Bei Aixtron tut sich was. Die Aktie zuckt. Aus dem Zucken könnte in den nächsten Tagen mehr werden. Die Deutsche Bank hat ihre Kaufempfehlung mit Ziel 14,00 Euro bestätigt. Doch die Begründung hat es in sich: Beim Treffen mit Investoren habe sich der Vorstand trotz seiner gewöhnlich zurückhaltenden Kommunikationspolitik sehr zuversichtlich zu den mittelfristigen Aussichten geäußert. Die Hoffnung steigt, dass die Investitionszurückhaltung der Kunden doch nur vorübergehender Natur ist.

