FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flugzeugbauer Airbus hat einen Auftrag aus Taiwan an Land gezogen. Wie der Konzern mitteilte, hat Starlux Airlines 17 Langstrecken-Großraumflugzeuge des Typs A350 XWB fest bestellt. Starlux will die Maschinen im Linienverkehr von Taipei nach Europa und Nordamerika sowie zu ausgewählten Zielen in der Asien-Pazifik-Region einsetzen.

March 19, 2019 05:58 ET (09:58 GMT)

