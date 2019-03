Die deutsche Finanzaufsicht BaFin hat ein Verbot von Leerverkäufen in der Aktie der Wirecard AG verhängt, Ermittlungen wegen des Verdachts auf Marktmanipulation aufgenommen. In Deutschland wie in Singapur ist die Staatsanwaltschaft aktiv, in den USA rufen Anwälte Anleger auf, sich an Sammelklagen zu beteiligen. Still war es bisher um die US-Börsenaufsicht SEC. Jetzt kursieren Dokumente, die ein Hinweis darauf sein könnten, dass auch die SEC ermittelt.

