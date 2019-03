Die DZ Bank hat den fairen Wert für Talanx nach Jahreszahlen von 31 auf 35 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Der Versicherer hebe trotz der Probleme in der Industrieversicherung die Dividende moderat an, schrieb Analyst Thorsten Wenzel in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei zuversichtlich, dass die Sanierung der Sparte nun Erfolge zeitige. "Bevor sich dies in einer deutlich höheren Bewertung der Erstversicherung niederschlägt, dürften aber Ergebnisse erforderlich sein."/gl/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 09:27 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 09:34 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0026 2019-03-19/11:31

ISIN: DE000TLX1005