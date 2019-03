München (ots) -



Schauspieler Jürgen Tarrach ("Der Lissabon-Krimi") gibt gleich zu Beginn des Duells zu, dass er in der Schule total durchschnittlich war. Sein Kollege Wotan Wilke Möhring ("Tatort") wäre beinahe von der Schule geflogen, war dann aber der Beste in der Klasse. Ob die erfolgreichen Schauspieler mit diesen Schulkarrieren gegen die Quiz-Experten Thorsten Zirkel, Eckhard Freise und Marie-Louise Finck bestehen können, sehen die Zuschauer im Ersten am 22. März 2019 um 18:50 Uhr.



Wer mitspielen und mitgewinnen möchte, kann sich die ARD-Quiz-App unter www.daserste.de/quiz-app kostenlos herunterladen.



Das "Quizduell-Olymp" ist eine Produktion von ITV Studios Germany in Zusammenarbeit mit Herr P. im Auftrag der ARD-Werbung und der ARD für Das Erste. Die Redaktion liegt beim Norddeutschen Rundfunk.



