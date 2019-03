Die neue Woche begann für die Thyssenkrupp-Aktie recht gut. Da Thyssenkrupp am Montag einen neuen Großauftrag meldete, beflügelte das den Aktienkurs. Da sich dieser in der Nähe des 12-Monats-Tiefs befand (das im Xetra-Handel bei ca. 12,18 Euro liegt), war das aus Sicht der Thyssenkrupp-Aktionäre erfreulich. Freilich liegt die 12-Monats-Performance der Aktie mit aktuell rund -41% immer noch im tiefroten Bereich. Was war denn das nun für ein Großauftrag, den Thyssenkrupp am Montag kommunizierte? ... (Peter Niedermeyer)

