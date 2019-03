Seit seiner Auflage schlägt der Deutschlandfonds von Source For Alpha jedes Jahr den Dax. Dafür gibt es regelmäßig Auszeichnungen, aktuell gewann der Aktienfonds den Lipper Award.Der S4A Pure Equity Germany (ISIN: DE000A1W8960) - der Deutschlandfonds aus dem Hause Source For Alpha - bleibt auf der Erfolgsspur und kann sich über eine weitere Auszeichnung freuen: Bei den diesjährigen Lipper Fund Awards überzeugte der Fonds und gewann nun auch diesen in der Finanzbranche begehrten Preis in der Kategorie Equity Germany auf Sicht von drei Jahren. "Wir sind sehr stolz auf die abermalige Auszeichnung eines unserer Fonds", sagt Dr. Christian Funke, Vorstand von Source For Alpha. "Der Lipper Fund Award hat ohne Zweifel einen herausragenden Stellenwert. Nachdem der S4A Pure Equity Germany bereits vor knapp einem Jahr vom EURO-Magazin die Fondsnote 1 erhalten hat, mit 5 Sternen von Morningstar ausgezeichnet wurde und mit einem A-Rating von Scope eine weitere Bestbewertung erhielt, ist der Gewinn des Lipper Fund Awards ein weiteres Kapitel in der Erfolgsgeschichte dieses Fonds."

