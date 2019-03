Hannover (www.anleihencheck.de) - Als sicher geltende deutsche Staatsanleihen erfuhren zum Auftakt in die neue Woche eine geringe Nachfrage, so die Analysten der Nord LB.Anders habe es bei den Anleihen südeuropäischer Länder ausgesehen. Die Kurse der Papiere aus Italien, Spanien und Portugal hätten angezogen. In einem impulsarmen Handel hätten die Kurse der US-Anleihen moderat nachgegeben. Anleger würden bereits auf die kommende FED-Sitzung am Mittwoch schielen. (19.03.2019/alc/a/a) ...

