Brüssel (www.fondscheck.de) - Beim diesjährigen quantitativen Performance-Rating des internationalen Fondsanalysehauses Lipper hat Degroof Petercam AM (DPAM) mit Auszeichnungen über 3 bzw. 5 Jahre in den Wertungskategorien globale Anleihen, Schwellenländeranleihen, europäische Immobilienaktien, europäische Hochzinsanleihen sowie Euro-Kurzläuferanleihen in der DACH-Region erneut erfolgreich abgeschnitten, so Degroof Petercam AM in der aktuellen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemeldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...