Hyundai und Kia investieren 300 Millionen Dollar in den Fahrdienstvermittler Ola. Die strategische Partnerschaft sieht u.a. die Produktion von E-Fahrzeugen, die auf den indischen Markt zugeschnitten sind, den Aufbau von Ladeinfrastruktur und die Entwicklung von Flotten- und Mobilitätslösungen vor. Der Konzern will so den Übergang vom reinen Automobilhersteller zu einem Anbieter für Mobilitätslösungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...