SYZYGY AG: SYZYGY wird digitale Lead-Agentur für Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines DGAP-News: SYZYGY AG / Schlagwort(e): Sonstiges SYZYGY AG: SYZYGY wird digitale Lead-Agentur für Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines 19.03.2019 / 12:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die Lufthansa Group hat SYZYGY, eine der führenden deutschen Agenturgruppen für digitales Marketing, nach einem mehrstufigen Pitch zur digitalen Leadagentur ernannt. SYZYGY wird dabei übergreifend für die Lufthansa Group und ihre Marken Austrian Airlines, Lufthansa und SWISS zuständig sein. Die Aufgabe umfasst Strategie, Konzeption, Design und Prototyping für Lufthansa, SWISS und Austrian Airlines. SYZYGY wird für die Fachbereiche Brand, Online-Sales und Product tätig sein und als Leadagentur für eine nahtlose Customer Experience über alle digitalen Touch Points verantwortlich zeichnen. Als ein Bestandteil des Mandats wird SYZYGY die Premium Positionierung der Lufthansa Group ins digitale Ökosystem begleiten und forcieren, um so die Transformationsprozesse der Marken von analog zu digital aktiv zu unterstützen. Darüber hinaus wird SYZYGY die Marke Lufthansa in den Bereichen Storytelling und redaktionelle Betreuung der digitalen Touchpoints unterstützen. Neu ist die Kumulation dieser Aufgaben über die drei Lufthansa Group Marken hinweg. Bislang wurden die digitalen Auftritte der unterschiedlichen Marken der Lufthansa Group von verschiedenen Agenturen betreut. SYZYGY ist die erste Agentur, die diese umfassende Aufgabe für die Lufthansa Group und ihre drei Marken Lufthansa, Swiss und Austrian in Personalunion übernimmt. Dirk Schreier, Senior Director Online Sales Lufthansa Hub Airlines (Lufthansa, Swiss, Austrian Airlines): "Wir haben für die Aufgabe einen Partner gesucht, der uns hinterfragt, fordert und ein sehr gutes Verständnis für komplexe User Flows und Customer Journeys hat. Durch die Verantwortung für unsere drei Airline Websites und Apps aus einer Hand erwarten wir eine deutliche Verbesserung des Kundenerlebnisses." Alexander Schlaubitz, Vice President Marketing, Lufthansa: "Wir haben in SYZYGY einen Agentur-Partner gefunden, der uns auf dem weiteren Weg der Digitalisierung begleitet. Mit den Kompetenzen, die SYZYGY einbringt, sind wir überzeugt, noch relevantere Angebote kontextuell auf lufthansa.com ausspielen zu können. Aber auch auf empathische Art Menschen in ihren Bedürfnissen noch mehr wahrzunehmen und über alle digitalen Touch Points besser bedienen zu können." Die Zusammenarbeit startet sofort. Über die SYZYGY Gruppe SYZYGY ist eine der führenden digitalen Kommunikationagenturen und gehört zur WPP-Gruppe. SYZYGY kreiert, orchestriert und gestaltet digitale Erlebnisse und Produkte für Marken, Unternehmen und Menschen. Strategie, Produkte und Aktivierung sind die zentralen Services der Gruppe. Technologie ist das verbindende und skalierende Element. Die 1995 gegründete SYZYGY Gruppe beschäftigt rund 650 Mitarbeiterinnen in vier Ländern. Sie ist mit Niederlassungen in Bad Homburg, Berlin, Frankfurt, Hamburg, München, London, New York und Warschau vertreten. Zur Agenturgruppe gehören neben der Hauptmarke SYZYGY und der Strategieberatung diffferent, das polnische Designstudio Ars Thanea sowie die auf Customer Experience spezialisierte Beratung USEEDS . Zu den Kunden gehören renommierte Marken wie AVIS, BMW, comdirect bank, Commerzbank, Daimler, Deutsche Bank, Lufthansa, Mazda, Miles & More, o2 und die Techniker Krankenkasse. Susan Wallenborn Investor & Public Relations Manager s.wallenborn@syzygy.de 19.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: SYZYGY AG Horexstraße 28 61352 Bad Homburg v.d.H. Deutschland Telefon: 06172 9488100 E-Mail: info@syzygy.de Internet: www.syzygy.net ISIN: DE0005104806 WKN: 510480 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 789123 19.03.2019 ISIN DE0005104806 AXC0149 2019-03-19/12:15