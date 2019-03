FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport hat im vierten Quartal in seinem Retailgeschäft die Trendwende geschafft. Die von Investoren stark beachteten Retail-Erlöse pro Passagier, die in den ersten drei Quartalen rückläufig waren, legten in den letzten drei Monaten des Jahres zu. Der positive Trend habe sich zu Jahresanfang fortgesetzt, sagte Finanzvorstand Matthias Zieschang auf der Bilanzpressekonferenz in Frankfurt.

Inklusive des Joint Ventures mit dem Handelsunternehmen Heinemann stiegen die Retail-Erlöse von Oktober bis Dezember um 2 Cent auf 3,69 Euro. Ohne das Joint Venture legten sie um 10 Cent auf 3,67 Euro zu, im Gesamtjahr 2018 lagen sie mit 3,12 Euro je Fluggast um 7,4 Prozent unter dem Vorjahr. Fraport hatte für das Schlussquartal eine Bodenbildung in Aussicht gestellt.

Im Februar lagen die Erlöse im Retail-Geschäft den fünften Monat in Folge wieder über dem Vorjahreswert, sagte Zieschang.

Der Rückgang der Kennziffer war unter anderem dem starken Euro und den europäischen Strecken geschuldet, wo Passagiere generell weniger Geld an Flughäfen ausgeben als bei interkontinentalen Langstreckenverbindungen. Beides habe sich stabilisiert. Das meiste Geld sei im Schlussquartal auf Strecken nach China, Russland, Südkorea, Vietnam und Japan ausgegeben worden.

March 19, 2019

