BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel fordert politische Zurückhaltung bei den aktuellen Fusionsgesprächen zwischen Deutscher Bank und Commerzbank. "Ich plädiere sehr dafür, dass die Bundesregierung sich da nicht mit einem Votum einmischt", sagte Merkel auf dem "Global Solutions Summit" in Berlin.

Sie nannte den Ausgang der Gespräche eine "absolute" privatwirtschaftliche Entscheidung mit all den Herausforderungen, Chancen und Risiken, die die Akteure selbst bewerten müssten. Merkel sagte, dass die Bundesregierung die Entscheidung erst im Anschluss bewerten würde, da Berlin einen Anteil an der Commerzbank halte.

Am Wochenende bestätigten die beiden größten börsennotierten Banken Deutschlands, dass sie die Chancen einer Fusion ausloten wollten. Nachdem monatelang darüber spekuliert worden war und der Druck aus dem Bundesfinanzministerium offenbar zugenommen hatte, bestätigten beide Geldhäuser am Sonntag jeweils in einer Pflichtmitteilung entsprechende Gespräche. Bei der Deutschen Bank war das Thema am Morgen auf einer Vorstandssitzung erörtert worden.

