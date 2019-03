In dieser Woche sollte eigentlich das britische Parlament ein weiteres Mal über den Brexit abstimmen. Der Parlamentspräsident John Bercow macht Theresa May allerdings einen Strich durch die Rechnung und verweist auf eine uralte Regel des Parlaments.



Demnach darf dieselbe Vorlage nicht beliebig oft innerhalb einer Legislaturperiode zur Abstimmung gestellt werden. Wie sich der britische Leitindex in diesem Chaos entwickelt, erfahren Sie hier von Kristian Volaric von Flatex. Außerdem blickt Volaric im Gespräch mit Moderator Marco Uome auf die wichtigsten Termine in dieser Handelswoche.