Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - Der ZEW-Frühindikator, Stimmungsmesser für die Konjunktur in Deutschland, ist zum sechsten Mal in Folge gestiegen - eine gute Nachricht für den DAX (ISIN DE0008469008/ WKN 846900), so Dr. Otmar Lang, Chefvolkswirt der TARGOBANK. Denn der sei in den vergangenen 20 Jahren stets dem ZEW gefolgt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...