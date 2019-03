Die Frühlingsgefühle an den Börsen standen gestern Abend bei der ersten Börsianer Roadshow im Jahr 2019 in der Voestalpine Stahlwelt in Linz zur Diskussion. So richtig euphorisch zeigten sich die Marktexperten aber nicht. Ihr Tenor: der große Unsicherheitsfaktor für 2019 sind China und weiterhin US-Präsident Donald (Trump). Wenn du mich fragst, ein weiteres 2018 kann mir gestohlen bleiben! Einige ...

Den vollständigen Artikel lesen ...