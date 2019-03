WashTec AG: Geschäftsjahr 2018 - Jahr der Konsolidierung, aber kontinuierlicher organischer Wachstumspfad DGAP-News: WashTec AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis WashTec AG: Geschäftsjahr 2018 - Jahr der Konsolidierung, aber kontinuierlicher organischer Wachstumspfad 19.03.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Pressemitteilung WashTec: Geschäftsjahr 2018 - Jahr der Konsolidierung, aber kontinuierlicher organischer Wachstumspfad * Umsatz steigt um 2,4 % von Mio. EUR 425,0 auf Mio. EUR 435,4; EBIT bei Mio. EUR 51,5 (Vorjahr: Mio.EUR 52,2); EBIT-Rendite von 11,8 % * Free Cashflow mit Mio. EUR 32,3 um 14,9 % deutlich über dem Vorjahr (Vorjahr: Mio. EUR 28,1) * Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung von EUR 2,45 je Aktie (Vorjahr: EUR 2,45) * Guidance 2019: Deutliches Umsatzwachstum bei einem deutlichen Anstieg des EBIT Augsburg, 19. März 2019 - Das Geschäftsjahr 2018 war für die WashTec Gruppe ein Jahr der Konsolidierung bei kontinuierlichem organischen Wachstum. Der Umsatz im Gesamtjahr lag bei Mio. EUR 435,4 (Vorjahr: Mio. EUR 425,0). Dies entspricht einem Umsatzanstieg von Mio. EUR 10,4 bzw. Wachstum von 2,4 % im Gesamtjahr. Das letzte Quartal war mit Umsätzen von Mio. EUR 122,7 (Vorjahr Mio. EUR 112,6) das Quartal mit den bisher höchsten Umsätzen von WashTec. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) lag bei Mio. EUR 51,5 (Vorjahr: Mio. EUR 52,2). Dies entspricht einer EBIT-Rendite von 11,8 % (Vorjahr: 12,3 %). Der Free Cashflow stieg um 14,9 % auf Mio. EUR 32,3 (Vorjahr Mio. EUR 28,1) deutlich gegenüber dem Vorjahr. Wesentlicher Grund dafür war die beständige Optimierung im Bereich des Net Operating Working Capital. Die Dividendenzahlung von Mio. EUR 32,8 (Vorjahr: Mio. EUR 27,1) sowie die höheren Tilgungen bei Finanzierungsleasing führten zu einer moderaten Steigerung der Nettofinanzverschuldung (flüssige Mittel abzüglich kurz- und langfristiger Finanzverbindlichkeiten) um Mio. EUR 3,0 auf Mio. EUR 10,1. Die Eigenkapitalquote blieb trotz der gestiegenen Bilanzsumme bei soliden 40,2 % (Vorjahr: 40,3 %). Der ROCE (Rendite auf das eingesetzte Kapital) lag mit einem Wert von 28,5 % (Vorjahr: 29,1 %) deutlich über dem angestrebten Ziel von über 25 %. "Unsere Geschäftsentwicklung seit 2014 bestätigt, dass wir nachhaltig organisch wachsen. Europa hat 2018 das beste Ergebnis der Firmengeschichte erzielt, aber auch z. B. China, ein Markt in dem die automatische Wäsche noch am Anfang steht, hat sich sehr positiv entwickelt. Gleichzeitig arbeiten wir kontinuierlich an Initiativen zur Verbesserung unserer operativen Prozesse. Dies resultiert in einer Optimierung des Working Capitals und deutlichen Erhöhung des Free Cashflows. Wir sind zuversichtlich, dass wir unseren erfolgreichen Wachstumskurs auch 2019 fortsetzen werden", so Axel Jaeger, CFO der WashTec AG. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen der Hauptversammlung am 29. April 2019 eine Dividende von EUR 2,45 je Aktie vor, entsprechend der Höhe des Vorjahres. Dies entspricht einer Ausschüttung von insgesamt Mio. EUR 32,8 und einer attraktiven Dividendenrendite von über 4 % bezogen auf das aktuelle Kursniveau. Ausblick für das Geschäftsjahr 2019 Für das Gesamtjahr strebt WashTec ein deutliches Umsatzwachstum bei einem deutlichen Anstieg des EBIT für die Gruppe an. Umsatz- und Ergebniswachstum werden insbesondere in der zweiten Jahreshälfte erwartet. Beim Free Cashflow erwartet die Gesellschaft eine leichte Steigerung. Allgemeiner Risikohinweis Eine Prognose ist mit Unsicherheiten versehen, die einen erheblichen Einfluss auf die prognostizierte Umsatz- und Ergebnisentwicklung haben können. Den Geschäftsbericht über das Geschäftsjahr 2018, die Einladung zur Hauptversammlung und weitere Informationen zum Unternehmen finden Sie unter: www.washtec.de. Über WashTec: Die WashTec-Gruppe mit Sitz in Augsburg, Deutschland, ist der weltweit führende Anbieter von innovativen Lösungen rund um die Fahrzeugwäsche. Weltweit beschäftigt WashTec über 1.800 Mitarbeiter und ist mit eigenen Tochtergesellschaften in den Märkten Europa, Nordamerika sowie in Asien/Pazifik vertreten. Darüber hinaus ist WashTec mit selbstständigen Vertriebspartnern in rund 70 Ländern präsent. Wesentliche Konzern-Kennzahlen: Mio. EUR, IFRS 2018 2017 Veränderung in % Umsatz 435,4 425,0 2,4 EBIT 51,5 52,2 -1,3 EBIT-Rendite in % 11,8 12,3 - EBT 50,8 51,6 -1,6 Konzernergebnis 34,0 36,9 -8,0 Ergebnis je Aktie1) (in EUR) 2,54 2,76 -8,0 Dividende je Aktie (in EUR) 2,452) 2,45 - Netto-Cashflow 38,2 38,8 -1,5 Free Cashflow 32,3 28,1 14,9 ROCE in % 28,5 29,1 - Mio. EUR, IFRS 31. Dez. 31. Dez. Veränderung 18 17 abs. Bilanzsumme 237,2 233,9 3,3 Eigenkapital 95,4 94,2 1,2 Eigenkapitalquote 40,2% 40,3% - Nettofinanzverschuldung 10,1 7,1 3,0 Net Operating Working 82,6 86,7 -4,1 Capital3) Mitarbeiter (zum 31.12.) 1.870 1.814 56 1) Grundlage: durchschnittlich 13.382.324 Aktien 2) Vorschlag an die Hauptversammlung 3) Forderungen aus L&L+ Vorräte - Verbindlichkeiten aus L&L - erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen Kontakt: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Tel.: +49 (0)821 - 55 84 - 0 Fax: +49 (0)821 - 55 84 - 1135 19.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Sprache: Deutsch Unternehmen: WashTec AG Argonstraße 7 86153 Augsburg Deutschland Telefon: +49 (0)821 55 84-0 Fax: +49 (0)821 55 84-1135 E-Mail: washtec@washtec.de Internet: www.washtec.de ISIN: DE0007507501 WKN: 750750