STEMMER IMAGING beabsichtigt Wechsel in den Prime Standard der Deutschen Börse DGAP-News: STEMMER IMAGING AG / Schlagwort(e): Zulassungsantrag STEMMER IMAGING beabsichtigt Wechsel in den Prime Standard der Deutschen Börse 19.03.2019 / 13:00 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. STEMMER IMAGING beabsichtigt Wechsel in den Prime Standard der Deutschen Börse Puchheim, 19. März 2019 - Die STEMMER IMAGING AG setzt ihr bereits im Jahresfinanzbericht 2017/2018 angekündigtes Vorhaben um, in den Prime Standard der Deutschen Börse zu wechseln. Somit öffnet sich das Unternehmen einem größeren Anlegerkreis und erfüllt gleichzeitig die höchsten Transparenzpflichten für börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Die STEMMER IMAGING AG (ISIN DE000A2G9MZ9 / WKN A2G9MZ) setzt ihre Ankündigung um, vom Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse in den regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich in den Teilbereich des regulierten Markts mit weiteren Zulassungsfolgepflichten (Prime Standard) zu wechseln. Vorbehaltlich der Billigung des hierzu notwendigen Wertpapierprospekts durch die Bundesanstalt für die Finanzdienstleistungsaufsicht wird die Einbeziehung aller 6.500.000 Aktien der STEMMER IMAGING AG in den regulierten Markt (Prime Standard) für Mai 2019 erwartet. Somit erfüllt STEMMER IMAGING künftig die höchsten Transparenzpflichten für börsennotierte Unternehmen in Deutschland. Zusätzlich öffnet sich das Unternehmen mit dem Segmentwechsel einem erweiterten Anlegerkreis und erhöht umgehend die Attraktivität der Aktie durch einen liquideren Handel und größere Medienaufmerksamkeit. "In der relativen kurzen Zeit seit dem Börsengang ist die STEMMER IMAGING AG nachhaltig gewachsen. Wir sind davon überzeugt, dass es der richtige Zeitpunkt ist, um dem Kapitalmarkt die Perspektiven unseres Unternehmens auf einer breiteren Basis zu präsentieren. Die Aufnahme unserer Aktie in den Prime Standard wird dieses Vorhaben auf beste Weise unterstützen. Gleichzeitig verleihen wir durch die Einhaltung der höchsten Transparenzpflichten des Prime Standards unserem Anspruch Ausdruck, einen transparenten und vertrauensvollen Dialog mit allen Kapitalmarktteilnehmern führen zu wollen", sagt Lars Böhrnsen, Finanzvorstand der STEMMER IMAGING AG. Über STEMMER IMAGING STEMMER IMAGING ist einer der führenden Anbieter von Bildverarbeitungstechnologie für den Einsatz in Industrie und Wissenschaft in Europa. Mit einer perfekten Kombination aus innovativen Produkten, kompetenter Beratung und umfassendem Service unterstützt STEMMER IMAGING Kunden dabei, Bildverarbeitungsaufgaben einfach, sicher und schnell zu lösen. In 19 Ländern Europas stehen erfahrene Spezialisten für eine einfache Kontaktaufnahme und lokale Beratung zur Verfügung. Kunden von STEMMER IMAGING profitieren von der Kombination aus einzigartiger Produktvielfalt weltweit führender Hersteller (z. B. Kameras, Optiken, Beleuchtungen, Bildverarbeitungssysteme, Software) und dem Lösungs-Know-how erfahrener Experten. Neben der technisch und wirtschaftlich optimalen Kombination von Komponenten für die jeweilige Aufgabenstellung kommt der lösungsorientierten Kundenbetreuung u. a. durch Machbarkeitsstudien, Entwicklungsdienstleistungen, Schulungen und einem kundennahen Support besondere Bedeutung zu. Kontakt: STEMMER IMAGING AG Lena Vitzthum Investor Relations Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Tel.: +49 89 80902165 ir@stemmer-imaging.de www.stemmer-imaging.de 19.03.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: STEMMER IMAGING AG Gutenbergstr. 9-13 82178 Puchheim Deutschland Telefon: +49 (0)89 - 809020 E-Mail: info@stemmer-imaging.com Internet: www.stemmer-imaging.com ISIN: DE000A2G9MZ9 WKN: A2G9MZ Börsen: Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP News-Service 788891 19.03.2019 ISIN DE000A2G9MZ9 AXC0166 2019-03-19/13:01