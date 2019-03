Essen (www.aktiencheck.de) - Die markttechnisch aussichtsreiche Konstellation der wichtigen globalen Aktienmärkte hat sich ganz nach dem Motto "The trend is your friend" fortgesetzt, so die Analysten der National-Bank AG. Abermals hätten die Aktienmärkte in der vergangenen Woche deutlich zulegen können. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...