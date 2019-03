Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat DWS von "Buy" auf "Hold" abgestuft, das Kursziel aber von 29,10 auf 29,70 Euro angehoben. Sein Kursziel sei erreicht worden, begründete Analyst Jacques-Henri Gaulard die Abstufung in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Aktien der Fondsgesellschaft hatten am Vortag nach Bekanntwerden von Fusionsgesprächen zwischen ihrer Mutter Deutsche Bank und der Commerzbank kräftig zugelegt. Es sei schon schwer genug, einen Zusammenschluss der beiden Häuser zu verteidigen, aber ein möglicher Verkauf im Zuge der Fusion wäre völlig unverständlich, so der Analyst./ajx/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000DWS1007