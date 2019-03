FRANKFURT (Dow Jones)--Der Flughafenbetreiber Fraport bezeichnet seine überraschend hohe Dividendenerhöhung um 50 Cent auf 2 Euro je Aktie als konservativ. "Wir sind überhaupt nicht mutig, wir sind sehr konservativ", sagte Finanzvorstand Matthias Zieschang in Frankfurt und verwies auf die Dividendenpolitik, 40 bis 60 Prozent seines Jahresüberschusses auszuschütten. Analysten hatten im Konsens nur mit einer etwa halb so hohen Anhebung der Gewinnbeteiligung der Aktionäre gerechnet.

Inklusive des Ertrages aus dem Verkauf der Anteile am Flughafen Hannover liege die Quote für 2018 bei 39 Prozent, sagte Zieschang. Rechne man dies aber als Sondereffekt heraus, seien es 46,5 Prozent. Da die Aktionärsbeteiligung 2019 stabil bleiben soll, bewege sich Fraport dann in Richtung einer Ausschüttungsquote am unteren Ende der Spanne.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/kla

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 07:41 ET (11:41 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.