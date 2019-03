Ein 400 Jahre altes Gesetz macht der dritten Brexit-Abstimmung einen Strich durch die Rechnung. Was nun? - In Frankfurt sprechen Deutsche Bank und Commerzbank über ein Zusammengehen. Macht das Sinn? Fragen an Robert Halver von der Baader Bank.



Wird der Brexit deutlich nach hinten verschoben? Wie reagiert die EU? Das Pfund Sterling ging auf Talfahrt.... Börsianer schauen nach Frankfurt: Deutsche Bank und Commerzbank sprechen nach politischem Anschub über einen Zusammenschluss. Die Börse honorierte die Nachricht. Aber was würde das Unterfangen bedeuten? Fragen von Antje Erhard an Robert Halver von der Baader Bank.