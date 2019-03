Die Ölpreise an den internationalen Börsen ziehen am Dienstag an und Heizöl in Deutschland, Österreich und der Schweiz wird durchschnittlich 0,3 Cent bzw. Rappen je Liter teurer. Am Nachmittag könnte sich das Niveau weiter, in Richtung +0,5 Cent bzw. Rappen gegenüber dem Vortag erhöhen. Der Nachfragetrend zeigt weiter nach oben. Mit Blick auf die internationalen Rohstoffbörsen in New York und London ...

