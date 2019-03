Der Autozulieferer ZF hat 60 Prozent der Anteile des Mobilitätsanbieters 2getthere übernommen. Der Zukauf unterstütze die Strategie, ein führender Anbieter autonomer Transportsysteme im boomenden neuen Mobilitätsmarkt zu werden, teilte ZF-Vorstandschef Wolf-Henning Scheider am Dienstag in Friedrichshafen am Bodensee mit. Die niederländische Firma mit Sitz in Utrecht bietet demnach fahrerlose elektrische Transportsysteme an, die zum Beispiel an Flughäfen oder auch in Gewerbeparks zum Einsatz kommen. Über die Höhe des Kaufpreises sei Stillschweigen vereinbart worden./kst/DP/tav

AXC0173 2019-03-19/13:20