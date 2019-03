12 Prozent seit Jahresbeginn. Der ATX ist heute auf Kurs Richtung 3100 und Jahreshoch. Die stärksten Papiere waren am Vormittag Telekom Austria und der Zahlenleger SBO. Auch unser wikifolio ist auf Jahreshoch, dies bei 11 Prozent ytd-Plus. Telekom Austria 4.83% EVN -0.78% SBO 4.53% Verbund -0.57% Warimpex 1.93% UBM -0.54% Gestern hatten wir Roadshow im Talent Garden in der Liechtensteinstrasse. Eine tolle Wien-Location der startup300, die auch präsentiert hat. Kurzfristig absagen musste Peter Haidenek, CFO von Polytec. Die Polytec-Präsentation bringen wir freilich trotzdem, Polytec ist eine grosse Longpostion in unserem wikifolio. Wie beim Buffet mit einigen Besuchern besprochen, werden wir schauen, dass Polytec bei einem der nächsten Termine nachholt ....

