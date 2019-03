Die NordLB hat das Kursziel für Porsche SE nach Zahlen von 65 auf 67 Euro angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Die Beteiligungsgesellschaft habe 2018 ihre Ergebniskennziffern verbessert, schrieb Analyst Frank Schwope in einer am Dienstag vorliegenden Studie. In Erwartung deutlicher Erfolge bei der Umstrukturierung des Volkswagen-Konzerns bleibe er zudem bei seinem Anlageurteil./ck/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 11:52 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0033 2019-03-19/13:34

ISIN: DE000PAH0038