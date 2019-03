- Ziel ist der Aufbau einer global standardisierten Plattform für die Plasmid- und Virusproduktion in China



- Merck wird GenScript umfangreiches Spektrum an herstellrelevanten Produkten, Dienstleistungen und Schulungen zur Verfügung stellen



Über GenScript



GenScript Biotech Corp. ist ein weltweit führendes Unternehmen in der Dienstleistungsbranche für biologische Reagenzien. Die Gruppe hat ihren Hauptsitz in Nanjing, China, und verfügt derzeit über mehrere Forschungs- und Entwicklungs-, Produktions- und Betriebszentren in Nanjing und New Jersey, zwei Produktionsstandorte in Zhenjiang und Jinan, zwei europäische Standorte für ihre Tochtergesellschaft Legend in den Niederlanden und Irland und eine 100% ige Tochtergesellschaft Tochtergesellschaft in Japan.



Mit dem schnellen Wachstum bei der Entwicklung biologischer Reagenzien erweitert das Unternehmen sein Geschäft nun auf Immuntherapie, Auftragsentwicklung und Fertigungsorganisation (CDMO), Laborgeräte und industrielle Mikrobiologie-Anwendungen. Um diese Unternehmen zu unterstützen, wurden offene und innovationsorientierte Technologieplattformen, GMP-Anlagen für die präklinische Entdeckung von Arzneimitteln und pharmazeutische Produkte sowie eine umfassende industrielle mikrobielle F & E- und Industrialisierungsplattform für das Enzymscreening, die GMP-Plasmid- und Virusproduktion sowie Antikörper etabliert Wirkstoffforschung (Bispezifische Antikörpertechnologie; Hybridoma-Technologie; Humanized Antibody-Technologie; Phage-Display-Technologie), Gentechnik, Protein-Engineering und Optimierung des Fermentationsprozesses. Das Unternehmen ist einzigartig positioniert und gut gerüstet, um seine Mission, die Gesundheit von Mensch und Natur durch Biotechnologie gesünder zu gestalten, weiter zu erfüllen.



Über Merck



Merck, ein führendes Wissenschafts- und Technologieunternehmen, ist in den Bereichen Healthcare, Life Science und Performance Materials tätig. Rund 52.000 Mitarbeiter arbeiten daran, im Leben von Millionen von Menschen täglich einen entscheidenden Unterschied für eine lebenswertere Zukunft zu machen: Von der Entwicklung präziser Technologien zur Genom-Editierung über die Entdeckung einzigartiger Wege zur Behandlung von Krankheiten bis zur Bereitstellung von Anwendungen für intelligente Geräte - Merck ist überall. 2018 erwirtschaftete Merck in 66 Ländern einen Umsatz von 14,8 Milliarden Euro.



Wissenschaftliche Forschung und verantwortungsvolles Unternehmertum sind für den technologischen und wissenschaftlichen Fortschritt von Merck entscheidend. Dieser Grundsatz gilt seit der Gründung 1668. Die Gründerfamilie ist bis heute Mehrheitseigentümer des börsennotierten Konzerns. Merck hält die globalen Rechte am Namen und der Marke Merck. Die einzigen Ausnahmen sind die USA und Kanada, wo die Unternehmensbereiche als EMD Serono, MilliporeSigma und EMD Performance Materials auftreten.



