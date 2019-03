Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Danone von 68 auf 63 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Anders als der Konsens reflektiere seine neutrale Sicht auf die Aktie den von ihm erwarteten Gegenwind im China-Geschäft mit Babynahrung, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er halte es für wahrscheinlich, dass sich der Lebensmittelkonzern von seinen für 2020 gesteckten Zielen verabschieden muss./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 11:28 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 01:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0034 2019-03-19/13:39

ISIN: FR0000120644