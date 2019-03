Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für ING vor einer Investorenveranstaltung auf "Buy" mit einem Kursziel von 14,10 Euro belassen. Auf dem Investorentag könnte die niederländische Bank ihre Stärke im Digitalgeschäft und deren positive Auswirkungen auf die Ertragsdynamik demonstrieren, schrieb Analyst Maxence Le Gouvello Du Timat in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er erwarte auch mehr Einblick in die derzeitigen Compliance-Probleme./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 10:38 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 01:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0035 2019-03-19/13:41

ISIN: NL0011821202