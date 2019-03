Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Vorzugsaktien von Volkswagen (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 180 Euro belassen. Die nachhaltigen Gewinnaussichten, Barmittelpotenziale und andere Bewertungstreiber bestärkten ihn in seiner positiven Haltung zur VW-Aktie, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Aussagen auf dem jüngsten Kapitalmarkttag hätten dies untermauert, auch wenn der Portfoliowandel des Autobauers wohl mehr Zeit erfordere als erwünscht./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 02:54 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 02:54 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0036 2019-03-19/13:41

ISIN: DE0007664039