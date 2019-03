Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Zurich Insurance Group nach einem Treffen mit dem Finanzchef George Quinn auf "Hold" mit einem Kursziel von 312 Franken belassen. Es seien einige Dinge besprochen worden, die auch Investoren betreffen, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Unter anderem sei die Zielspanne für die Schaden-Kosten-Quote beibehalten worden, auf die er selbst etwas vorsichtiger blicke./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0037 2019-03-19/13:42

ISIN: CH0011075394