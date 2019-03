Thema heute:

Neue Dienstwagenrichtlinie: Faurecia fördert Elektromobilität durch attraktive Anreize und Lademöglichkeiten beim Mitarbeiter und an den Standorten

Mit seiner neuen Dienstwagenrichtlinie unterstreicht das führende Technologieunternehmen Faurecia erneut seine Vorreiterrolle im Bereich nachhaltiger und emissionsfreier Mobilität. Passend zur Unternehmensstrategie und den eigenen Innovationen im Bereich "Sustainable Mobility" bietet die überarbeitete Richtlinie seit Anfang des Jahres Dienstwagenberechtigten bei Faurecia noch stärkere Anreize, sich für Elektroautos oder Plug-in-Hybride zu entscheiden.

"Mitarbeiter, die sich für ein Elektro- oder Plug-in-Hybrid-Fahrzeug entscheiden, werden an immer mehr Standorten des Unternehmens die Möglichkeit haben, ihr Auto während der Arbeitszeit zu laden. Sie erhalten zudem eine Heimladevorrichtung für das Laden zuhause", unterstreicht Andreas Marti, Geschäftsführer Personal und Arbeitsdirektor der Faurecia Automotive GmbH, die Zukunftsrelevanz des ambitionierten Projekts. Die dafür notwendige Ladeinfrastruktur wird man in den kommenden Wochen an deutschen Standorten installieren, an denen es viele Dienstwagenfahrer gibt. Mit Digital Energy Solutions hat das Unternehmen in diesem Bereich einen kompetenten Partner, der sich um die Einrichtung der Ladeinfrastruktur auf dem Firmengelände und beim Mitarbeiter kümmert.

"Damit stellen wir sicher, dass unsere aufladbaren Dienstwagen regelmäßig mit Strom versorgt werden und elektrisch bzw. mit geringem Emissionsausstoß fahren können", erklärt Andreas Marti. "Abhängig davon, wie viele Dienstwagenberechtigte sich künftig für ein Elektro- oder Hybridauto entscheiden, werden wir die Anzahl der Ladesäulen je Standort erhöhen."

Neben dem Aufbau der Ladeinfrastruktur schafft der Automobilzulieferer auch direkte finanzielle Anreize für den Wechsel in die Elektromobilität. Laden Mitarbeiter ihr Fahrzeug zu Hause, übernimmt das Unternehmen die anfallenden Stromkosten. "Unseren Mitarbeitern bietet sich so die Möglichkeit, ihren Arbeitsweg emissionsfrei zurückzulegen", so Andreas Marti. Damit baut das Unternehmen sein Engagement für saubere Mobilitätslösungen in den Schlüsselbereichen Emissionsreduzierung, emissionsfreie Mobilität und Lösungen zur Verbesserung der Luftqualität in Städten auch im eigenen Unternehmen weiter aus.

Mit der Alphabet Fuhrparkmanagement GmbH hat man auch den passenden Projektpartner gefunden, für den innovative und nachhaltige Mobilitätslösungen ebenfalls im Fokus stehen. Die innovative und ökologisch ausgerichtete Dienstwagen Policy von Faurecia ist richtungsweisend. Sie stellt auch im bundesweiten Vergleich einen Benchmark dar.

