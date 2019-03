FRANKFURT (Dow Jones)--Die Fraport AG will ihr Sicherheitspersonal 2019 weiter aufstocken. Am Flughafen Frankfurt seien bis zum Sommer weitere 400 Neueinstellungen bei der Tochter Frasec geplant, teilte der MDAX-Konzern. Um zusätzliche Flächen für Sicherheitskontrollen bereitzustellen, werde ein Anbau am Terminal 1 errichtet, wo im Laufe des Sommers sieben zusätzliche Sicherheitskontrollen installiert werden sollen. Ein seit Ende November laufenden Test von neuen Spuren für Personen- und Gepäckkontrollen war erfolgreich verlaufen.

Damit reagiert Fraport auf das erwartete weitere Wachstum bei den Passagierzahlen. Im vergangenen Jahr hatte das Unternehmen am Standort Frankfurt insgesamt mehr als 3.000 Beschäftigte neu eingestellt. Die Fluggastzahlen am Rhein-Main-Drehkreuz stiegen 2018 um 7,7 Prozent auf 69,5 Millionen, im laufenden Jahr wird ein Anstieg zwischen etwa 2 und 3 Prozent erwartet.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/sha/jhe

(END) Dow Jones Newswires

March 19, 2019 08:22 ET (12:22 GMT)

Copyright (c) 2019 Dow Jones & Company, Inc.