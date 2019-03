Daimler und BMW werden in Zukunft eng zusammenarbeiten. Vor wenigen Wochen haben die beiden Autobauer bekannt gegeben, zusammen an selbstfahrenden Autos zu forschen. Erst kurz davor haben BMW und Daimler ihre Car-Sharing-Dienste zusammengelegt. Einer gemeinsamen Modellplattform erteilte BMW-Chef Harald Krüger aber eine Absage - vorerst.Die Autoindustrie befinde sich in einer Umbruchphase. Einige der technologischen Neuerungen wie das autonome Fahren brächten für Kunden aufregende Möglichkeiten - erforderten aber auch riesigen Aufwand und sehr hohe Investitionen. Fakt ist: Firmen, die versuchen allein zu überleben, werden große Probleme bekommen."Die Zeit für Kooperationen ist gekommen", sagte Autoexperte Ferdinand Dudenhöfer gegenüber dem AKTIONÄR.

