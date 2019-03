Die Schweizer Bank Credit Suisse hat Barclays auf "Neutral" mit einem Kursziel von 190 Pence belassen. Das Wachstum der Investmentbanking-Sparte bleibe herausfordernd, schrieb Analyst David Wong in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Den Marktanteilsgewinnen der britischen Bank stehe die Unsicherheit gegenüber, wie diese steigenden Marktanteile in höhere Erträge und Gewinne umgemünzt werden können./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 04:06 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0040 2019-03-19/14:40

ISIN: GB0031348658