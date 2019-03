Das Analysehaus Kepler Cheuvreux hat das Kursziel für Lufthansa vor der Roadshow mit dem Finanzchef Anfang April von 24,70 auf 23,70 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die starke Entwicklung bei den Stückkosten exklusive Treibstoff dürfte sich fortsetzen, schrieb Analystin Ruxandra Haradau-Doser in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Zudem rechnet sie mit positiven Währungseinflüssen auf den Umsatz. Die Jahresziele der Fluggesellschaft seien extrem konservativ, um vor dem ersten Kapitalmarkttag seit sieben Jahren im Juni keine Enttäuschung zu riskieren./ag/la Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0042 2019-03-19/14:41

ISIN: DE0008232125