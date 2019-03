Die STEMMER IMAGING AG (ISIN: DE000A2G9MZ9) setzt ihr bereits im Jahresfinanzbericht 2017/2018 angekündigtes Vorhaben um, in den Prime Standard der Deutschen Börse zu wechseln. Somit öffnet sich das Unternehmen einem größeren Anlegerkreis und erfüllt gleichzeitig die höchsten Transparenzpflichten für börsennotierte Unternehmen in Deutschland.

Die STEMMER IMAGING AG setzt ihre Ankündigung um, vom Freiverkehrssegment Scale der Frankfurter Wertpapierbörse in den regulierten Markt an der Frankfurter Wertpapierbörse und zugleich in den Teilbereich des regulierten Markts mit ...

