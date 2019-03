Was für eine Entwicklung: Die Aktie von Aurora Cannabis kennt seit dem Ausbruch über den wichtigen charttechnischen Widerstand bei elf Kanadischen Dollar nahezu kein Halten mehr. Auch am heutigen Dienstag kann das Papier erneut 1,8 Prozent zulegen auf 13,50 Kanadische Dollar. Nun steuert die Aktie geradewegs auf das Hoch vom Oktober vergangenen Jahres bei 16,24 Kanadische Dollar zu. Dies ist gleichzeitig auch der nächste große Widerstand. Die derzeitige Stärke ist derweil nicht verwunderlich. Während andere Cannabis-Aktien sich in den vergangenen Monaten bereits enorm stark entwickelt haben, tendierte die Aktie von Aurora Cannabis seitwärts. Dementsprechend hat das Papier nach dem jüngsten Ausbruch nun genügend Power.

