Jaguar Land Rover hat an seinem Entwicklungszentrum in Gaydon von NewMotion 166 Ladepunkte installieren lassen. Die 7-kW-Lader stehen für Mitarbeiter bereit. JLR will außerdem auf dem Besucherparkplatz in Gaydon sowie später auch an anderen Standorten in Großbritannien Ladestationen installieren. Die Initiative hat einen einfachen Hintergrund: Forschungen aus Europa hätten ergeben, dass 40 Prozent ...

Den vollständigen Artikel lesen ...