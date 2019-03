Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Symrise von 70 auf 76 Euro angehoben und die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Die Hersteller spezieller Inhaltsstoffe seien die Gewinner der Revolution in der Lebensmittelbranche, schrieb Analyst Arthur Reeves in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Diese werde einerseits vom Wunsch der Verbraucher nach ökologisch unbedenklichen sowie zucker- und fettarmen, aber proteinhaltigen Lebensmitteln bestimmt. Andererseits aber auuch vom Druck der Behörden auf die Lebensmittelhersteller, gesündere Produkte anzubieten. Symrise könne seit Jahren ein währungsbereinigt stärkeres Wachstum vorweisen als die Konkurrenten IFF und Givaudan. Doch die Aktie sei auch hoch bewertet./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:19 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2019 / 16:45 / GMT Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0046 2019-03-19/15:10

ISIN: DE000SYM9999