Mobidiag wird seine schnellen, zuverlässigen und kostengünstigen molekularen Diagnoselösungen vorstellen

Mobidiag Ltd., ein kommerzielles Molekulardiagnostikunternehmen, das sich mit der Problematik der Verbreitung von Antibiotikaresistenzen befasst, nimmt vom 13. bis 16. April 2019 am 29. Europäischen Kongress für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten (ECCMID) in Amsterdam, Niederlande, teil. Organisiert von Europas führender Gesellschaft für klinische Mikrobiologie und Infektionskrankheiten, versammelt die jährliche ECCMID-Konferenz führende Experten und Organisationen aus der ganzen Welt, darunter auch innovative privatwirtschaftliche Unternehmen, die sich auf Diagnostika spezialisiert haben.

Mobidiag wird auf der ECCMID an einem eigenen Messestand (#1.62, Halle 3) seine proprietären Diagnoselösungen Amplidiag und Novodiag vorstellen und zeigen, wie diese eingesetzt werden können, um schnelle, genaue und zugängliche Lösungen für die Diagnose von Infektionskrankheiten und insbesondere für Antibiotikaresistenz bereitzustellen.

Mobidiag hat in den letzten Monaten bedeutende Fortschritte gemacht, darunter:

Joint Venture von Mobidiag mit Autobio Diagnostics und 10 Mio. Kapitalbeteiligung (17.12.18)

Mobidiag kündigt die Markteinführung des Novodiag CarbaR+-Tests an, der eine schnelle und kostengünstige molekulare Prüfung auf Superbakterien und die damit verbundene Arzneimittelresistenz ermöglicht (19.01.19)

CarbaR+-Tests an, der eine schnelle und kostengünstige molekulare Prüfung auf Superbakterien und die damit verbundene Arzneimittelresistenz ermöglicht (19.01.19) Mobidiag hat mehrere internationale Verträge für den Vertrieb seiner Diagnoselösungen Amplidiag und Novodiag unterzeichnet (25.02.19)

Das Management, die F&E-Abteilung sowie die Vertriebs- und Marketingabteilung von Mobidiag stehen für alle Fragen zur Verfügung. Wenn Sie ein Treffen mit den Mitarbeitern vor Ort vereinbaren möchten, wenden Sie sich bitte per E-Mail an das Unternehmen unter: sales@mobidiag.com

Über Mobidiag Ltd

Mobidiag ist ein wachstumsstarker Anbieter von vermarktungsreifen Molekulardiagnostiklösungen, dessen erschwingliche und weitläufig anwendbare und robuste Technologie die Leistungsfähigkeit von Molekulardiagnostik verfügbar macht, um der Ausbreitung von antimikrobieller Resistenz durch die rapide Erkennung von Pathogenen und deren potenzielle Resistenz zu Antibiotika zu begegnen. Mit den Lösungen Amplidiag und Novodiag bietet Mobidiag Laboren jeglicher Größenordnung ein umfassendes Produktsortiment für die schnelle, zuverlässige und kostengünstige Diagnostik von Infektionskrankheiten.

Mobidiag hat seinen Hauptsitz in Espoo, Finnland, und Tochtergesellschaften in Frankreich, Großbritannien und Schweden. Weitere Informationen finden Sie auf www.mobidiag.com

Contacts:

Mobidiag

Dorothee Allard, Marketing Communications Manager

+33 1 55 25 17 13

marketing@mobidiag.com

Consilium Strategic Communications

Chris Gardner, Matthew Neal, Chris Welsh

T: +44 (0)203 709 5700

mobidiag@consilium-comms.com