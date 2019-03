Das Analysehaus Warburg Research hat das Kursziel für Amadeus Fire von 103 auf 115 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Das Umfeld für die Vermittlung von dauerhaften Arbeitskräften bleibe für den Personaldienstleister von Vorteil, schrieb Analyst Andreas Wolf in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er verschob seinen Bewertungshorizont nach vorne und begründete damit die Kurszielerhöhung./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 08:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0051 2019-03-19/15:40

ISIN: DE0005093108