An der Wall Street legen die Notierungen am Dienstag auf breiter Front moderat zu. Der Dow Jones steigt um 120 Punkte auf 26.030 Zähler. Die Erwartungshaltung der Anleger vor dem Zinsentscheid der US-Notenbank Fed zeigt klar in Richtung eines unveränderten Zinsniveaus. Alle aktuellen Entwicklungen sehen Sie im Video.

Den vollständigen Artikel lesen ...