Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Lanxess nach Zahlen von 48 auf 52 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Das vierte Quartal des Spezialchemiekonzerns sei in etwa wie von ihm erwartet verlaufen, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das Unternehmensziel eines bereinigten operativen Ergebnisses (Ebitda) für 2019 auf Vorjahresniveau zeige eine nur geringe Dynamik, denn es werde durch einen Rechnungslegungseffekt (IFRS 16) im niedrigen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich positiv beeinflusst. Das Aktienrückkaufprogramm dürfte den Kurs stützen./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 07:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 08:20 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0053 2019-03-19/15:43

ISIN: DE0005470405