Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Gea Group nach Vorlage des Geschäftsberichts für 2018 von 17,00 auf 19,50 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Verkaufen" belassen. Die finalen Resultate hätten die vorläufigen Eckdaten des Anlagenbauers bestätigt, schrieb Analyst Sven Diermeier in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Dividendenvorschlag sei jedoch deutlich höher als von ihm erwartet ausgefallen. Der Experte verschob seinen Bewertungshorizont in die Zukunft./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 11:55 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 12:55 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0054 2019-03-19/15:44

ISIN: DE0006602006