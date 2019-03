Die DZ Bank hat die Einstufung für Axel Springer nach Jahreszahlen auf "Kaufen" mit einem fairen Wert von 54 Euro belassen. Die Kennziffern des Medienkonzerns seien wie erwartet, der Ausblick auf 2019 aber zurückhaltend ausgefallen, schrieb Analyst Harald Heider in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Konzernumbau zum vollständig digitalbasierten Unternehmen mit margenstarken Geschäftsaktivitäten mache weiter gute Fortschritte. Dabei nehme Axel Springer zugunsten einer nachhaltig positiven Ertragsentwicklung temporär auch eine etwas gedämpfte Ertragsdynamik in Kauf./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 19.03.2019 / 13:15 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.03.2019 / 13:19 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

AFA0055 2019-03-19/15:48

ISIN: DE0005501357